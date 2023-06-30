



12 человек задержаны при попытке проникнуть в военный следственный изолятор

Полиция в четверг вечером арестовала 12 ультраортодоксальных экстремистов, которые ворвались в военную тюрьму “Неве-Цедек” в районе Шарон и причинили материальный ущерб.



Экстремисты протестовали против задержания девушки, которая не проходила военную службу.



Вызванные на место сотрудники полиции оттеснили десятки протестующих от входа в изолятор, которые выломали двери и повредили полицейские автомобили.



Представитель ЦАХАЛа сообщил: “У входа в военную тюрьму Неве-Цедек прошла демонстрация с применением насилия. Во время демонстрации несколько протестующих ворвались на территорию военной тюрьмы”.



“Солдаты ЦАХАЛа и израильская полиция арестовали 12 подозреваемых, которые были переданы израильской полиции для дальнейшего допроса”, – говорится в заявлении.

