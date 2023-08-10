



12 человек пропали без вести в результате взрыва завода в Сергиевом Посаде

Судьба 12 человек, по уточненным данным, остается неизвестной после взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщили в экстренных службах.



Как писала «Парламентская газета», 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде произошел взрыв, из-за взрывной волны в нескольких домах в разных районах города выбило стекла. В качестве возможной причины произошедшего в экстренных службах назвали нарушения технологического процесса. Сообщалось, что в результате взрыва пострадали 38 человек, однако под завалами еще могли находиться люди. К вечеру среды стало известно, что число пострадавших увеличилось до 60, восемь человек числились пропавшими без вести. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.



«По уточненным данным, остается неизвестной судьба 12 человек. Поисковые работы продолжаются», — передает ТАСС слова представителя экстренных служб.



