105 км/ч: На Индию обрушился мощный циклон – видео

Мощный циклон "Бипарджой" добрался до западной части Индии, есть жертвы и пострадавшие, сообщил в пятницу Associated Press.



В ночь на пятницу циклон, скорость порывов ветра в котором достигла 105 км/ч, ударил по побережью Индии в районе штата Гуджарат. В результате стихийного бедствия более чем в 940 населенных пунктов в западной части Индии оказались выведены из строя электрические сети.



Власти уже сообщили о гибели не менее двух человек. По сообщениям индийских властей, около 100 тысяч человек, эвакуированных из западной части Индии, временно разместили в специально оборудованных лагерях.



Администрация Гуджарата сообщила, что она отправила почти 200 групп спасателей в районы, которые пострадали в наибольшей степени.



Ожидается, что "Бипарджой" пройдет через западную часть Индии в Пакистан. В обеих странах эвакуировали более 180 тыс. человек. Предполагается, что циклон ослабнет к вечеру пятницы.



В Пакистане из-за приближающегося циклона продолжаются проливные дожди.

Visuals of #Cyclone #Biparjoy approaching fast towards Kutch coast, Gujarat #Gujaratcyclone #BiparjoyUpdate #BiparjoyNews pic.twitter.com/LC3lmE7gGp

Mandvi in Kutch tday - the fury of cyclone Biparjoy @wind speed of 130kmph😳 pic.twitter.com/aZDnaHcldH