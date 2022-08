10 самолетов Китая пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива

Министерство обороны Тайваня сообщили о том, что 10 китайских самолетов пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива.



"Срединной линией" называется неофициальная морская граница между материковым Китаем и островом Тайвань. Официально статут этой линии нигде не зафиксирован.



Как сообщает Jerusalem Post, за последнюю неделю военно-воздушные силы Китая неоднократно пересекали "срединную линию" в рамках военных учений, организованных в ответ на визит на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.





10 of the detected aircraft (J-10*2, SU-30*4 and J-16*4) had flown on the east part of the median line of the Taiwan Strait and our SW ADIZ, flight paths as illustrated.