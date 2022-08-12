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10 самолетов Китая пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива
12.08.2022 15:35 Ольга Белозерова

10 самолетов Китая пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива

Министерство обороны Тайваня сообщили о том, что 10 китайских самолетов пересекли "срединную линию" Тайваньского пролива.

"Срединной линией" называется неофициальная морская граница между материковым Китаем и островом Тайвань. Официально статут этой линии нигде не зафиксирован. 

Как сообщает Jerusalem Post, за последнюю неделю военно-воздушные силы Китая неоднократно пересекали "срединную линию" в рамках военных учений, организованных в ответ на визит на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

 

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