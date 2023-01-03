



10-летняя девочка, раненая на шоссе №1 - в реанимации Шаарей Цедек

В результате серьезной дорожной аварии, произошедшей сегодня утром (вторник) в районе развязки Латрун в направлении Иерусалима, серьезно пострадала 10-летняя девочка. Больница "Шаарей Цедек" сообщает, что она находится под наркозом и на искусственной вентиляции легких и проходит оценку состояния.



"10-летняя девочка была доставлена в травматологическое отделение медицинского центра "Шаарей Цедек" после дорожной аварии возле Латруна", - сообщили из больницы "Шаарей Цедек", - "Девочка находится в тяжелом состоянии, она находится под наркозом и на искусственной вентиляции легких и в настоящее время проходит обследование, первичное лечение и MRI".



В ДТП пострадали 40 пассажиров автобуса, включая детей в возрасте около 10 лет, сопровождавших их родителей, учителей, а также водителя автобуса и водителя грузовика.



Раненые были доставлены в больницы Шамир-Асаф Ха-Рофе, Шаарей Цедек и Хадасса Эйн Керем. Об этом сообщается в сводках "Маген Давид Адом".

