



10 человек накрыла лавина на австрийском горнолыжном курорте

10 человек были погребены под лавиной в зоне бесплатного катания Лех/Цюрс на западе Австрии в воскресенье, сообщило Австрийское агентство печати (АПА), добавив, что один человек был спасен.



Сход лавины произошел около 15:00. Вскоре после этого на место прибыли несколько вертолетов и поисковые группы.



К поискам привлечено около 100 человек, спасатели запросили налобные фонари, чтобы продолжить поиски в темное время суток.



Лех/Цюрс позиционирует себя как "один из лучших горнолыжных курортов в мире" и колыбель горнолыжного спорта Австрии.



На веб-сайте курорта сообщается, что горнолыжная зона была закрыта с 17:00 в воскресенье и что в 8:00 в понедельник появится информация о катании на лыжах.

