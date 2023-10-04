



10 000 долларов, потерянные на израильском вокзале Савидор, вернули владельцу

Потерянный кошелек с деньгами, содержащий 10 000 долларов, был возвращен его благодарному владельцу после того, как его нашли на израильском вокзале.



“Я был рад услышать, что деньги найдены, я был рад видеть помощи сотрудников вокзала, искавших потерю”, – признался пассажир, когда Ицик Шитрит, директор отдела находок Израильской железной дороги, вернул ему бумажник.



Кошелек, в котором находились доллары США и европейская валюта на сумму около 40 000 шекелей (10 000 долларов США), был утерян 2 октября. Пассажир прилетел в международный аэропорт Бен-Гурион рано утром, а затем сел на поезд до Тель-Авива.По прибытии на центральный вокзал Савидор в Тель-Авиве он обнаружил, что его бумажник пропал, и сообщил об этом начальнику смены станции Мэнни Нетани.



Нетани уведомил сотрудников станции Бен-Гурион, и поиск начался. Двенадцать часов спустя Алина Миниева, сотрудница службы железных дорог Израиля, заметила бумажник и передала его Шитриту.



Уже вечером кошелек вернулся в руки своего счастливого владельца.