



Знаменитая картина Пита Мондриана провисела вверх ногами больше 70 лет

Историк искусства обнаружил, что картина голландского художника-абстракциониста Пита Мондриана висит вверх ногами в различных музеях с тех пор, как впервые была выставлена ​​на обозрение больше 70 лет назад.



Об этом сообщает The Guardian.



Картина 1941 года под названием "Нью-Йорк Сити I" (New York City I) впервые была выставлена ​​в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1945 году, но до сих пор висела в коллекции произведений искусства федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия в Дюссельдорфе.



Когда куратор Сюзанна Мейер-Бюзер начала исследовать новую выставку музея, она поняла, что картина висит вверх ногами.



На то, что картина висела в музее в неправильном положении указывает и фотография мастерской Мондриана, сделанная через несколько дней после смерти художника. На фото эта же картина стоит на мольберте другой стороной вверх.



Guardian отмечает, что несмотря на открытие, картина продолжит висеть вверх ногами, чтобы полотно не повредилось.



