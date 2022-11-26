



Выставка в Израиле: We No Longer Feel the Future. Посвящение Украине

Открытие выставки - 23 ноября 2022 года. Закрытие – 15 февраля 2023 года.

Кураторы: Сюзан Ландау, Светлана Рейнгольд

Генеральный директор музея MUZA – Ами Кац

Главный куратор MUZA -д-р Деби Хершман







Чудовищная война в Украине, начавшаяся в феврале 2022 года, не утихает, и ей не видно конца. Безжалостное российское вторжение в Украину уносит все больше жизней ни в чем не повинных мирных жителей, но не парализовало творческие силы страны. Несмотря на то, что большинство художников были вынуждены покинуть Украину, они продолжают творить, несмотря на сложности обстоятельств и скудость средств, и рассматривают свое творчество как часть борьбы за их родину.

Идея организовать выставку как дань уважения украинскому народу перед лицом ужасов войны возникла спонтанно. И постепенно выставка превратилась в художественный документ в фиксацию войны и в описание происходящего в Украине с точки зрения художниц-участниц этой выставки, декларирующих, что мир большей частью равнодушен к происходящему, закрывая глаза на многие преступления.



На выставке We No Longer Feel the Future, подготовленной за несколько месяцев в условиях крайне ограниченного бюджета и времени, представлены ​​ работ 12 заметных художниц, живущих и работающих в Украине. Большинство из них нашли на время убежище в различных странах Европы, но многие вернулись обратно в Украину. Они приняли приглашение принять участие в этой экспозиции в тель-авивском музее «Эрец- Исраэль», считая, что таким образом могут внести свой вклад в повышение осведомленности мира о том, что происходит в их стране. В выставке также участвует израильская художница Зоя Черкасская, родом с Украины, представляющая серию антивоенных работ.







Участницы выставки: Зоя Черкасская, Жанна Кадырова, Алевтина Кахидзе, Леся Хоменко, Юлия Кривич, Катя Либкинд, Варвара Логвин, Лада Наконечная, Оксана Невмержицкая, Марина Станько, Елена Субач, Анна Войтенко.



Работы – живопись, фотография, рисунок, видео – касаются политических, феминистских и социальных проблем, свозь призму которых художницы смотрят на безнадежное настоящее – на утраты жизни, боль и беспомощности перед лицом продолжающейся войны. Выставка проливает свет на критическое искусство, посвященное политическим, социальным и феминистским проблемам, вновь выявившимся в ходе нынешней войны.







Название выставки «У нас больше нет будущего» взято из работы Елены Субач, представленной ​​на выставке. По словам художницы, эта фраза снова и снова

повторяется в разговоре сегодняшних украинцев - тех, кто остался в Украине, и тех, кто покинул свои дома и Родину.





Ами Кац, генеральный директор музея, отметил на презентации выставки для журналистов: «Эта выставка - дань уважения украинскому народу в дни ужасающей войны. В мире проявляется тенденция замалчивать ужасы современных войн и война в Украине – тому не исключение. Роль культурных учреждений состоит в том, чтобы продемонстрировать солидарность с гражданским обществом, которому нанесен огромный ущерб, с культурными ценностями и, главное – со всеми пострадавшими людьми. Возможность предоставить платформу для этого смелого искусства, для тех, кто стремится выразить свою боль и протест - большая честь для MUZA.







«Война в Украине разрушает культуру это страны. Размах и масштабы творящегося, бомбардировки музеев, утрата и уничтожение множества произведений искусства привели к тому, что организация ЮНЕСКО объявила украинскую культуру, как находящуюся под угрозой исчезновения. По данным ЮНЕСКО 240 культурных учреждений Украины, непоправимый вред нанесен 13 крупным музеям Украины. Кураторы Сюзан Ландау и Светлана Рейнгольд обратились к MUZA с идеей провести «протестную выставку поддержки, - говорит заместитель директора и главный куратор музея д-р Деби Хершман. - Несмотря на то, что у нас было немного времени на подготовку выставки и на то, что украинские художницы были вынуждены уехать с Украины в другие страны, нам удалось приять этот творческий вызов, справиться с поставленной задачей и представить их работы на этой важной экспозиции».











«Нам было важно обратить особое внимание на творчество женщин-художниц, на женские образы и их национальную общность в конфликтную постсоветскую эпоху; на их реакции на происходящее в обществе, находившееся в процессе поиска идентичности. Место женщины в этих процессах стало понятным только в начале 2000-х, после длительного периода ограничений и даже притеснения, подавления феминистских тем. Только тогда, в начале 2000-х годов, украинские художницы начали создавать критическое искусство, посвященное политико-социально-феминистской проблематике, проблемам, которые получили новое отражение в свете нынешней войне», - говорят кураторы выставки Сюзан Ландау и Светлана Рейнгольд.



Торжественное открытие выставки пройдет во вторник, 22 ноября 2022 года, в 19:30 причастие художниц Жанны Кадыровой и Варвары Логвин.







На церемонии открытия выставки художница Варвара Логвин воссоздаст перформанс, который она провела двух месяцев назад на Майдане Незалежностi (площади Независимости в Киеве), и воссоздаст свои картины в стиле традиционной украинской живописи на металлических противотанковых «ежах», которые будет размещены на площади рядом с галереей, где представлена ​​выставка We No Longer Feel the Future. В последние годы эта площадь стала мерилом социального и политического пульса Украины, символом ее независимости в противостоянии с Россией. В конце 2013 года Майдан превратился в центр демонстраций против решения правительства не заключать экономическое соглашение с Евросоюзом. Волна тех демонстраций получила название «Євромайдан». Демонстрации продолжились и переросли в широкую протестную волну, центром которой по-прежнему оставалась площадь, и которая привела к смене власти в Украине.







Выставка We No Longer Feel the Future продлится до начала февраля 2023 года. Выставка проходит в павильоне «ха-Мигдаль»

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Часы работы музея MUZA: понедельник и среда – с 10:00 до 16:00, вторник и четверг – с 10:00 до 20:00, по пятницам – с 10:00 до 14:00, по субботам – с 10:00 до 18:00.

Воскресенье – закрыто.

Выставка продлится до 15 февраля.

Стоимость билета – 52 шекеля.

Вход для детей до 18 лет бесплатный.

Вход для студентов – 35 шекелей

Вход для солдат - 26 шекелей

Вход для пенсионеров - 26 шекелей

Сайт музея - https://www.eretzmuseum.org.il/

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Все фотографии предоставлены пресс-отделом музея MUZA