



Впервые в Израиле! Мультимедийная выставка "Claude Monet"

1 декабря в павильоне «The Cube» возле спортивного комплекса «Ямит» в Холоне откроется покорившая мир международная мультимедийная выставка «Claude Monet».

Выставка, которая будет представлена в Израиле, является официальной международной выставкой. Ее увидели более 5 миллионов посетителей по всему миру!

На экспозиции «Claude Monet» можно увидеть более 300 мультимедийных изображений и репродукций всемирно известного французского художника Клода Моне, одного из основоположников и лидеров направления импрессионизма в искусстве.