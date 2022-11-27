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Впервые в Израиле! Мультимедийная выставка "Claude Monet"
27.11.2022 14:35 Mignews.com

Впервые в Израиле! Мультимедийная выставка "Claude Monet"

1 декабря в павильоне «The Cube» возле спортивного комплекса «Ямит» в Холоне откроется покорившая мир международная мультимедийная выставка «Claude Monet».

Выставка, которая будет представлена в Израиле, является официальной международной выставкой. Ее увидели более 5 миллионов посетителей по всему миру!
 
На экспозиции «Claude Monet» можно увидеть более 300 мультимедийных изображений и репродукций всемирно известного французского художника Клода Моне, одного из основоположников и лидеров направления импрессионизма в искусстве.

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