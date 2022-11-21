



Впервые в Израиле: международный аттестат зрелости для репатриантов

Впервые в Израиле общественная система образования предоставляет возможность школьникам-репатриантам получить аттестат зрелости («багрут») в рамках международной программы IB. Учеба проходит на английском языке в школе «Бойер» в Иерусалиме, одной из ведущих школ Израиля, относящейся к сети школ общественной организации "Агуда ле-Кидум а-Хинух", цель которой продвигать качественное и новаторское образование в Израиле, а также при поддержке Института Тригубов.

Запись на программу на следующий учебный год (2023-2024) в самом разгаре в 10-е классы (15-16-тилетки) и в 11 классы (16-17-тилетки) – она открыта для будущих репатриантов, которые только планируют репатриацию в Израиль, и для репатриантов, которые находятся до 3 лет в стране. Кроме того, уже в конце ноября 2022 года начнется онлайн подготовка к учебе в Израиле.

Шахар Янай, директор программы IB в школе "Бойер": "За последний год в Израиль репатриировалась много русскоязычных учеников старших классов без базового знания иврита - с одной стороны, но стремящихся к получить лучшее возможное образование и престижный аттестат зрелости, с другой. Преимущество этой программы в том, что она полностью проходит на английском языке, при этом ученики изучают иврит в ульпане в полном объеме, интегрируются в израильское общество и приобретают диплом, признающийся не только всеми ВУЗами Израиля, но и самыми престижными учебными заведениями за рубежом. Кроме того, так как программа проходит в рамках общественного образования, она субсидирована".

Шалом Норман, гендиректор Института Тригубов: "Процесс абсорбции в Израиле сопряжен с многими трудностями. Одно из самых сложных препятствий у подростков из-за незнания иврита, это приобретение качественного образования наряду с интеграцией в местное общество. Поэтому нам было очень важно поддержать этот проект, позволяющий новым репатриантам без владения языка, получить престижный диплом, открывающий двери во все ведущие ВУЗы страны".

Программа IB считается одной из самых качественных в мире и применяется в более 5000 ведущих школ по всему миру, в том числе в Британской международной школе в Москве, в Московской экономической школе, в International School of Herzen University в Санкт-Петербурге и т.д. Она удостоилась всемирного признания благодаря вниманию к индивидуальному росту учащихся и успеху в воспитании творческих и целеустремленных личностей, готовых к высшему образованию мирового класса. Выпускники программ IB с большей вероятностью, чем выпускники других программ, попадают в самые престижные университеты.

Пилотный проект программы в нынешнем учебном году (2022-2023) уже с успехом проходит в средней школе им. Мэй Бойер. Программа включает 6 дисциплин – естественные науки, родной язык, английский, математику, гуманитарные науки и искусство (факультативно). Она идеально подходит владеющим английским языком школьникам, желающим постепенно приспособиться к жизни в Израиле в инклюзивной и мультикультурной среде. Учеба проходит в маленьких группах с индивидуальным и уникальным педагогическим подходом, с применением разнообразных и инновационных методов. Кроме того, каждый учащийся сопровождается академическим консультантом, выстраивающим учебную программу в зависимости от амбиций и планов ученика. Подчеркнем, что учебу проводят специально дипломированные преподаватели, прошедшие аттестацию соответствия к программе IB. Есть также возможность учиться в условиях пансиона (с проживанием в кампусе).

Фотографии школы: Константин Гросман