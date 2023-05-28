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Во Франкфурте запланирован протест против шоу Роджера Уотерса
28.05.2023 17:21 Ирина Демьянова

Во Франкфурте запланирован протест против шоу Роджера Уотерса

Несколько еврейских групп, политиков и альянс групп гражданского общества планируют мемориальную церемонию и акцию протеста против концерта Роджера Уотерса во Франкфурте этим вечером.

Они обвиняют соучредителя Pink Floyd в антисемитизме — музыкант это  отрицает.

Уотерс также вызвал гнев своей поддержкой движения BDS, которое призывает к бойкоту и санкциям против Израиля.

Власти Франкфурта изначально пытались предотвратить концерт, но Уотерс успешно оспорил этот шаг в местном суде.

Концерт проходит в Фестхалле, где в ноябре 1938 года более 2700 евреев были схвачены нацистами, избиты и подвергнуты жестокому обращению, а затем депортированы в концлагеря.

"Очень неприятно", что концерт состоится, несмотря на то, что официальные лица Франкфурта и многие другие пытались помешать ему, говорит Элио Адлер, глава еврейской группы WerteInitiative, которая поддерживает протест.

"Его слова и образы распространяют ненависть к евреям и являются частью тенденции: нормализовать ненависть к Израилю под защитой свободы слова или искусства", — добавляет Адлер.

На прошлой неделе полиция Берлина заявила, что начала расследование в отношении Уотерса по подозрению в подстрекательстве из-за костюма, в котором соучредитель Pink Floyd выступал во время выступления в столице Германии в начале этого месяца.

Уотерс отверг эти обвинения в заявлении на Facebook и в Instagram, заявив, что "элементы моего выступления, которые были подвергнуты сомнению, совершенно ясно представляют собой заявление против фашизма, несправедливости и фанатизма во всех их формах}.

 

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