



Во Франции покажут самую старую в мире напечатанную книгу

Во Франции впервые за 50 лет выставят старейшую в мире книгу, напечатанную типографским способом – “Чикчи”.



Об этом сообщает Yonhap



Национальная библиотека Франции представит книгу на выставке по истории технологии печати, которая будет проходить с 12 апреля по 16 июля.



В последний раз книга была представлена общественности во время выставки в 1973 году.



“Чикчи” - это сборник избранных фрагментов проповедей великих буддийских священников. Книга напечатана в храме в южнокорейском Чондже в 1377 году.



Она состоит из двух томов, но сегодня существует лишь один экземпляр второго тома, который хранится во французской библиотеке.



В 2001 году ЮНЕСКО признала “Чикчи” старейшей книгой в мире, напечатанной типографским способом, и включила ее в программу “Память мира“.

