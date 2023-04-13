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Во Франции покажут самую старую в мире напечатанную книгу
13.04.2023 00:29 Ирина Демьянова

Во Франции покажут самую старую в мире напечатанную книгу

Во Франции впервые за 50 лет выставят старейшую в мире книгу, напечатанную типографским способом – “Чикчи”.

Об этом сообщает Yonhap 

Национальная библиотека Франции представит книгу на выставке по истории технологии печати, которая будет проходить с 12 апреля по 16 июля.

В последний раз книга была представлена общественности во время выставки в 1973 году.

“Чикчи” - это сборник избранных фрагментов проповедей великих буддийских священников. Книга напечатана в храме в южнокорейском Чондже в 1377 году.

Она состоит из двух томов, но сегодня существует лишь один экземпляр второго тома, который хранится во французской библиотеке.

В 2001 году ЮНЕСКО признала “Чикчи” старейшей книгой в мире, напечатанной типографским способом, и включила ее в программу “Память мира“.
 

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