



Вместо Польши: учебные экскурсии, посвященные Холокосту, пройдут в Израиле

Министерство образования объявило, что начиная с 20 ноября, в школах начнутся учебные семинары и экскурсии под названием «Холокост и возрождение — от катастрофы к процветанию». Задача данных мероприятий — увековечить память о Холокосте и рассказать о становлении государства Израиль. Мероприятия продлятся несколько дней по всей стране, включая посещение учреждений, чья цель сохранить и передать память о Холокосте, а также предприятия, созданные пережившими Холокост.

Кроме того, пешеходные маршруты по следам бойцов и сосредоточатся на теме боевого наследия (морешет крав). Во время экскурсий учащиеся встретятся со свидетелями, пережившими Холокост, которые поделятся с ними своими личными и семейными историями, и с выдающимися деятелями поколения основателей государства, которые поделятся историями о их вкладе и вкладе соратников в создание государства Израиль.

Мероприятия предназначены для учащихся 12-х классов и являются неотъемлемой частью процессов формирования еврейской идентичности учащихся, укрепления их чувства приверженности и ответственности за будущее страны и еврейского народа.

Министр образования, д-р Ифат Шаша-Битон: "Инициатива «Холокост и возрождение — от катастрофы к процветанию», которую мы инициировали в прошлом году, призвана задействовать как можно большее количество школьников в рамках нашего долга как нации сохранить память о Холокосте. Эти путешествия знаменательны тем, что включают в себя встречи с живущими среди нас выжившими в Холокосте, чья животрепещуща история является живым свидетельством пути от катастрофы к процветанию. Мы продолжаем прикладывать усилия вместе с министерством иностранных дел, чтобы прийти к взаимопониманию с польским правительством, при этом соблюдая, чтобы содержание поездок в Польшу верно представляло историческую правду, а безопасность школьников во время экскурсий гарантировалась".

Гендиректор Минпроса, Далит Штаубер: "Система образования несет ответственность за то, чтобы следующее поколение помнило и не забывало самую трагическую главу в истории еврейского народа и самую мрачную в истории человечества. Знакомство учащихся с памятью о Холокосте, о героизме и возрождению дает им значительную пищу к размышлению и оставляет в их памяти мощный след, идеалы и ценности которого будут сопровождать их на жизненном пути"

Напомним, что перед началом текущего учебного года министерству образования пришлось заморозить школьные поездки в Польшу, поскольку еще не были достигнуты договоренности с польским правительством по существенным вопросам для их возобновления, а именно: содержание поездок и безопасность учащихся.

Пресс-служба министерства образования