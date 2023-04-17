



«Весна романса» Нины Шацкой

Нина Шацкая – певица, в репертуаре которой самые разные произведения от джаза до песен на стихи современных поэтов. В Израиле Нину знают и любят, и всегда с нетерпением ждут, какую программу она привезет на очередные гастроли. Ближайшие концерты, который пройдут по всей стране от Беэр-Шевы до Хайфы, будут посвящены романсам.



Программа Нины Шацкой «Весна романса» с помощью одного из самых лирических и камерных жанров рассказывает слушателям истории любви. Глубокий роскошный голос певицы запоминается мгновенно. Ее полюбили за исполнение джаза, ретро-композиций, песен и романсов, за музыкальные спектакли и баллады задолго до участия в телепроекте «Голос».



Сама Нина любит все свои проекты одинаково. Но считает, что к разным жанрам, разумеется, нужен свой подход. И, если говорить о романсе, то в первую очередь в нем главное – исполнительское искусство, поскольку изначально романс пишется специально для голоса. В репертуаре Шацкой не только русские романсы. Это и классический городской жестокий романс, и романсы на стихи современных поэтов, в том числе из уже ставших знаменитыми программ Нины на стихи Анны Ахматовой и Марины Цветаевой.



«Когда я начала заниматься вокалом, очень часто начинающим вокалистам романсы предлагали петь как упражнение. Я тоже их пела. Потом привыкла к ним. Конечно, в то время я не думала, что это станет моей профессией, потому что, как и любой девочке, мне хотелось заниматься современной музыкой: танцевальной, лёгкой. И романсы я всерьёз не воспринимала» – так отвечает Нина на вопрос о том, как в ее жизни появился романс. Но остался и даже более того, стал одним из основных направлений в творчестве, романс после того, как артистка, спев буквально случайно целый концерт, состоящий только из романсов, не поняла, что именно этот жанр вызывает у аудитории максимальный отклик.



«Израиль - необыкновенная страна, куда хочется приезжать снова и снова. А израильская публика необычайно чуткая и отзывчивая. Нигде в мире я не ощущаю такой теплоты и любви от зрителей, как в Израиле» – говорит Нина Шацкая.



Концерты Нины Шацкой «Весна романса» пройдут в Израиле с 21 мая по 5 июня в Беэр-Шеве, Маалот-Таршиха, Ашдоде, Ашкелоне, Нетании, Хайфе, Ришон ле-Ционе.



Билеты: https://biletru.co.il/events/nina-shatskaya-v-izraile/



*на правах рекламы



