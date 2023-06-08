



Ваня Усович, белорусский стендап-комик, приедет в Израиль с новой программой!

Ваня Усович - белорусский стендап-комик, визитной карточкой которого стали короткие выступления в жанре комедии наблюдений, возвращается в Израиль с новой программой!



9 июня 2023 - Бейт а-Хаяль, Тель-Авив



10 июня 2023 - Матнас Дюна-Юд, Ашдод



Свою юмористическую карьеру начал в телевизионном шоу «Stand Up». Быстро стал популярным благодаря самобытным монологам и нетривиальной подаче.

В 2020 на своем Youtube-канале выпустил первый сольный концерт «Ещё один день», который за год собрал более 15 млн. просмотров.



Комик не раз становился участником известных юмористических проектов. Так, Ваня был гостем популярного Youtube-шоу «Что было дальше», презентовав широкой аудитории свою историю в присущей авторской манере. А также снялся в «Прожарке», где тонко подкалывал приглашенных медиа-персон.



https://usovichtour.com/



*на правах рекламы