



В Украину приехал знаменитый голливудский актер Орландо Блум. Фото

Посол доброй воли ЮНИСЕФ, голливудский актер Орландо Блум посетил Украину, чтобы поддержать украинских детей. Он поделился своими впечатлениями от поездки. Об этом сообщает детский фонд ООН UNICEF Ukraine в субботу, 25 марта.



Блум приехал в Украину впервые с 2016 года. Тогда он даже не представлял, что война может распространиться на всю страну, но в 2023 году актеру "посчастливилось услышать детский смех" в детской точке #СПІЛЬНО, где дети играют, учатся, а самое главное - получают психосоциальную поддержку в такое тяжелое время.



"Слово "Спільно" на украинском языке означает "разом", и таких центров здесь более 180. Тот, который я посетил сегодня (25 марта - "Апостроф"), открыт под землей на станции метро, ради безопасности детей. На несколько часов ежедневно родители могут оставить здесь своих маленьких детей и дать им ощущение нормальности, возможность поиграть в игры и просто побыть детьми", - написал Орландо Блум на своей странице в Instagram.



По его словам, дети в этой точке могут творчески выражать себя, имея все инструменты для искусства и рукоделия. "Детям в Украине нужно вернуть детство", - подчеркнул голливудский актер.

























