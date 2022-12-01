



В Тель-Авиве пройдут интересные мастер-классы для творческих людей

В Тель-Авиве состоятся познавательные мастер-классы для актеров, танцовщиков и всех тех, кого интересуют перформативные взгляды на мир.

На первом посетители смогут ознакомиться с техникой View point от Тани Вайнштейн. Речь идет о расширении возможностей на площадке и внимании на форму, пространство и время. Также на мероприятии расскажут о новом способе слушать музыку и чувствовать пространство. Длительность мастер-класса составит два часа.

На втором мероприятии представят технику Мейснера от Скотта Троста. Речь идет об упражнениях, развивающих "мгновенную" спонтанность, когда игра становится реакцией на происходящее. Метод позволяет актерам открывать доступ к собственным эмоциям и сосредотачивать внимание на партнере на сцене. Десятки студентов Мейснера были номинированы на премию "Оскар". Мероприятие также будет длиться два часа.





Подробности и билеты: С более подробной информацией о мастер-классах можно ознакомиться по ссылке Подробности и билеты: https://partacademy.org/telaviv/theatrelab