В столице Австрии открылся украинский мурал



Цель создания стенописи The Stripes of Freedom ("Полосы свободы") - показать, что Украина является частью сообщества Европейского Союза.



Авторами мурала стали украинский художник Никита Кравцов и французский художник комиксов и режиссер Винсент Парроно. Художники переосмыслили известные женские портреты Густава Климта, чтобы отдать дань памяти выдающемуся австрийскому художнику. При этом они добавили к произведению украинскую и европейскую символику с целью отражения общего прошлого.



Это – первая из пяти муралов в рамках проекта The Wall, который реализует Украинский институт и агентство Port при поддержке МИД Украины.



Мурал в столице Австрии расположился по адресу Pfeilgasse, 1.