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В столице Австрии открылся украинский мурал
02.11.2022 21:30 Юлия Фрилис

В столице Австрии открылся украинский мурал

В столице Австрии открылся украинский мурал

Цель создания стенописи The Stripes of Freedom ("Полосы свободы") - показать, что Украина является частью сообщества Европейского Союза.

Авторами мурала стали украинский художник Никита Кравцов и французский художник комиксов и режиссер Винсент Парроно. Художники переосмыслили известные женские портреты Густава Климта, чтобы отдать дань памяти выдающемуся австрийскому художнику. При этом они добавили к произведению украинскую и европейскую символику с целью отражения общего прошлого.

Это – первая из пяти муралов в рамках проекта The Wall, который реализует Украинский институт и агентство Port при поддержке МИД Украины.

Мурал в столице Австрии расположился по адресу Pfeilgasse, 1.
 

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