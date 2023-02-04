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В России поставили спектакль-реконструкцию Нюрнбергского процесса
04.02.2023 12:51 Наталья Богинская

В России поставили спектакль-реконструкцию Нюрнбергского процесса

Театрально-постановочная композиция получила название "Судебные процессы над нацистами и их пособниками в Нюрнберге". Постановку, в которой был реконструирован Нюрнбергский процесс, показали в здании регионального правительства Ленинградской области. 

Актерами выступили студенты Петербургского филиала университета прокуратуры РФ, которые занимались в театральной студии, а также действующие сотрудники прокуратуры.

Зрителям показали ключевые эпизоды трибунала, предъявление обвинений военным преступникам-психопатам и работу гособвинителей, которые выступали от лица Советского Союза.
 

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