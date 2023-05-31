



В России из советов по господдержке кино убрали режиссеров и ввели священников

Министерство культуры РФ значительно обновило составы четырех своих экспертных советов, которые занимаются отбором игровых, документальных, детских и анимационных фильмов, претендующих на государственную поддержку. На соответствующий приказ.



В обновленных составах советов больше нет известных режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, Алексея Аграновича, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского, сценаристов Любови Мульменко, Романа Кантора, Константина Майера, кинокритика Андрея Апостолова и многих отраслевых журналистов, отмечает “Дождь”. Также из состава выведены гендиректор Первого канала Константин Эрнст и председатель совета директоров киностудии “Союзмультфильм” Юлиана Слащева.



При этом в советах увеличилось число представителей самого министерства, а также появились новые члены. В частности, в состав совета по отбору фильмов для детей и юношества вошли депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов, а также два представителя РПЦ – протоиерей, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.



Последний раз экспертные советы Минкульта обновлялись в 2021 году. После нынешней ротации их состав значительно сократился. Самый многочисленный совет по отбору игровых фильмов уменьшился в 2,7 раза до 23 экспертов.



В 2023 году на государственную поддержку фильмов, отобранных министерством культуры РФ, планируется потратить более 11,5 миллиарда рублей.