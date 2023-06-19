



В РФ отменили показ сериала из-за слов актрисы о войне в Украине

На российском канале ТНТ и его премиальном стриминговом сервисе пропал сериал "Ольга" после слов главой актрисы Яны Трояновой о войне в Украине.



Об этом сообщила журналистка Ксения Собчак.



"Еще сегодня утром серии были доступны, однако теперь доступа к ним нет — при попытке зайти на сайт происходит перенаправление на ошибку 404 — ссылка больше не работает или устарела", - сообщила она.



Таким образом, стал недоступным один из самых успешных сериалов на ТНТ. И это не единственный заблокированный проект с участием актрисы.



Издание "Медуза" отмечает, что все это произошло после того, как Троянова в гостях у Юрия Дудя выступила против войны в Украине и выразила поддержку российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

