



В приквеле "Дюны" от HBO Max сыграет Трэвис Фиммел из "Викингов"

Трэвис Фиммел, 43-летний актер, известный своей ролью Рагнара Лодброка в эпическом телесериале "Викинги" на канале History, присоединился к актерскому составу приквела "Дюны" - "Дюна: Сестринство" на канале HBO Max.



Это будет второй фильм Фиммела на HBO Max. Австралийский актер ранее снимался в научно-фантастической драме HBO Max "Воспитанные волками".



Оригинальная кинокартина "Дюна" собрала более 400 миллионов долларов по всему миру .



Согласно сюжетной линии приквела "Дюны", выпущенной HBO Max, сюжет сериала разворачивается примерно за 10 000 лет до событий "Дюны", а сериал будет основан на романе "Сестринство Дюны", написанном Кевином Дж. Андерсон вместе с Брайаном Гербертом.



Официальное описание сюжетной линии гласит: "Сериал рассказывает о сестрах Харконнен (Эмили Уотсон, Ширли Хендерсон), которые сражаются с силами, угрожающими будущему человечества, и создают легендарную секту, известную как Бене Джессерит".



"Фиммел сыграет за Десмонда Харта, харизматичного солдата с загадочным прошлым, который стремится завоевать доверие Императора за счет Сестринства", — добавил HBO Max в своем официальном логлайне. Помимо влиятельных голливудских и стриминговых деятелей, таких как Уотсон, Хендерсон и Фиммел, в актерский состав также войдут новички, такие как Сара-Софи Бусснина, Шалом Брюн-Франклин, Аойф Хайндс и Хлоя Ли.



Помимо сериала "Викинги" на History TV, который транслировался с 2013 по 2017 год, Фиммел руководил актерским составом легендарного "Варкрафта", студии, стоящей за "Дюной". Легендарная перезагрузка "Дюны" завораживающе дебютировала еще в октябре 2021 года, а выход приквела ожидается в ноябре 2023 года .

