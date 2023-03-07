



В Москве задержали известного режиссера

Во вторник, 7 марта, в московском аэропорту Внуково про неизвестной причине задержан режиссер и преподаватель Артур Аристакисян.



Об этом сообщает Телеграм-канал "Говорит НеМосква".



По словам знакомых Аристакисяна, его задержали, когда он пытался улететь в Стамбул. После этого он перестал выходить на связь. По неофициальным данным, арест может быть связан с проверкой в учебных заведениях, где он работает.



"Он преподает в университете, в котором проводится проверка по поводу непатриотического воспитания. Вчера были опубликованы несколько постов про ММУ. Руководство и преподавателей университета обвиняют в пропаганде непатриотизма. Сегодня в два часа дня в Московский международный университет и Московскую школу нового кино должна прийти полиция с проверкой", — сообщают его знакомые.



