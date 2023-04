В Лондоне покажут подделки известных картин, считавшихся оригиналами

Летом 2023 года в Лондоне открывается выставка Art and Artifice: Fakes from the Collection. Экспозиция продемонстрирует подделки известных произведений искусства, долго считавшихся оригиналами, сообщает Сourtauld.



Посетителям расскажут их историю и о том, как их разоблачили.



На выставке можно будет увидеть более 30 работ, которые издавались за произведения Сандро Боттичелли, Огюста Родена, Дырка ван Бабюрена и других художников.



Среди них — фальшивая “Сводница” Ван Бабюрена, которую в 1930-х написал фальсификатор Хан ван Мегерен, и “Богоматерь с младенцем“, которую когда-то считали шедевром Боттичелли, а затем разоблачили как подделку.



Выставка продлится с 17 июня по 8 октября.