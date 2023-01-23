



В Киеве пройдет "Неделя израильского кино"

Мероприятие будет включать четыре израильских фильма, среди которых номинанты и лауреаты Премии Израильской киноакадемии, а также фильмы-участники крупнейшего кинофестиваля страны в Хайфе. Кроме того, покажут самый дорогой израильский фильм за всю историю. Об этом рассказала компания “Артхаус Трафик”.



Событие откроет эпическая военная драма "Образ победы", основанная на реальных событиях времен войны за независимость Израиля. Сюжет картины разворачивается вокруг рейда вооруженных формирований Египта в еврейскую коммуну Ницаним. В 2021 году фильм был отмечен Премиями Израильской киноакадемии за Лучшие операторскую работу и грим. "Образ победы" стал самым дорогим израильским фильмом за всю историю.



Трогательная драма "Доброе утро, сын" мастерски отражает, с какими испытаниями сталкиваются семьи военных в Израиле и во всем мире. В центре сюжета – тяжело раненный солдат, а также его семья, друзья и врачи, борющиеся за жизнь юноши. Картина из национальной конкурсной программы Международного кинофестиваля в Хайфе в 2018 году.



Будет показана и комедия – совместная лента Израиля и Франции "Парижский бутик". Фильм рассказывает о приключениях и внезапной дружбе в Иерусалиме двух женщин – юриста в командировке и водителя такси, встречающую ее в аэропорту. В 2020 году фильм получил шесть номинаций на Премию Израильской киноакадемии.



Драма совместного производства Израиля и Италии "Вот вот мы!" расскажет о мужчине, который посвятил свою жизнь воспитанию сына с аутизмом. Повзрослев, парень должен перебраться в специализированное заведение, но не готовый к разлуке отец организует сыну побег. В 2020 году ленту включили в официальную программу Каннского фестиваля, а на родине она получила Премии Израильской киноакадемии за лучшие режиссуру, сценарий, работу актеров первого и второго планов.



Фестиваль "Неделя израильского кино" пройдет в кинотеатре "Октябрь" в Киеве 16–19 февраля. Все показы будут проходить на языке оригинала с украинскими субтитрами.