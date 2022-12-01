



В Израиле отмечают день защиты прав людей с ограниченными возможностями

Система просвещения Израиля отмечает международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями. В связи с этим фиолетовым светом будут подсвечены пять основных зданий ведомства — в Иерусалиме (Лев-Рам, Маханаим, Итальянский корпус и здание ХЕМЕД) и в Тель-Авиве (а-Шлоша, 2).

Вдобавок, в учебных заведениях всех уровней по всей стране пройдут специальные мероприятия, приуроченные к этому дню. Запланированы лекции, тематические круглые столы, семинары с участием школьников, учителей, родителей и представителей общественности для продвижения понимания необходимости интеграции людей с ограниченными возможностями.

Эти мероприятия отражают приверженность министерства принципам интеграции всех учеников в разнообразных учебных процессах. Министерство просвещения верит, что каждый ученик имеет право учиться наравне со своим ближним окружением и так же, как и другие, пользоваться всеми возможностями системы на занятиях, досуге и во внешкольных структурах.

«Фиолетовая ночь» - это инициатива Управления лотерей (Мифаль а-Пайс) и Центра местной власти, приуроченная к международному дню защиты прав людей с ограниченными возможностями. В рамках мероприятия общественные здания подсвечиваются фиолетовым светом, так как этот цвет в мире считается символом людей с ограниченными возможностями.

Министр просвещения д-р Ифат Шаша-Битон сказала: «Система просвещения считает очень важным прививать ценности принятия каждого человека, каким бы он ни был. Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями — прекрасный повод напомнить о том, что все мы обязаны принимать других. Следуя этим принципам, мы создаем лучший мир не только для людей с ограниченными возможностями, но и для всех нас».

Гендиректор Минпроса Далит Штаубер: «Международный день защиты прав людей с ограниченными возможностями позволяет еще раз подчеркнуть необходимость полной интеграции этой категории граждан в обществе. В рамках этого дня в учебных заведениях пройдут тематические лекции, семинары, круглые столы и другие подобные мероприятия. Стремление принять и интегрировать каждого ученика, с любыми его потребностями, проистекает из глубокого понимания, что реализация прав учеников на полноценное обучение со всеми социальными аспектами процесса имеет дополнительную ценность и идет на благо всему обществу».