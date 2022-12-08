



В Израиле нашли свинцовый снаряд, которому 2200 лет

В четверг утром Управление древностей Израиля сообщило, что в израильском городе Явне был обнаружен свинцовый снаряд для пращи (древнего метательного оружия).



На снаряде была идентифицирована надпись, указывающая, что снаряд мог принадлежать греческому солдату во время войны против Хасмонеев в эллинистический период.



Как отмечает "Аруц Шева", снаряду 2200 лет, он имеет длину 4,4 сантиметра. На нем есть надпись: "Победа Геракла и Кроноса".



"Пара богов считались божественными покровителями Явне в эллинистический период. На самом деле, надпись на снаряде для пращи является первым археологическим свидетельством двух стражей Явне, обнаруженным внутри самого Явне", - рассказала Юлия Устинова из Университета Бен-Гуриона, которая расшифровала надпись.



Она объяснила, что это сообщение было задумано как угроза противникам греческого воина.



"Надписи передают сообщение об объединении воинов с целью поднятия их духа, устрашения врага или призыва, предназначенного для магической подпитки самого снаряда", - сказала исследовательница.



Однако, по словам руководителей раскопок, нет никакого способа узнать, действительно ли снаряд принадлежал греческому солдату. По их мнению, есть шанс того, что снаряд использовался во время конфликта между греками и хасмонеями.



"Во II веке до нашей эры Явне, союзник Селевкидов (греков, правивших Эрец-Исраэль), подвергался нападениям хасмонеев. Крошечные свинцовые пращные снаряды, возвещающие о скорой победе богов языческого Явне, являются вещественным свидетельством яростной битвы, происходившей в то время здесь", - заявили руководители раскопок Пабло Бетцер и Даниэль Варги.