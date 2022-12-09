



В Иерусалиме состоится церемония вручения премии Time100 Impact Awards

Медиа-бренд Time проведет церемонию вручения наград Time100 Gala и Impact Awards в мае в Иерусалиме.

Объявление о мероприятии было сделано на приеме Time Person of the Year в Нью-Йорке.

Церемониях в Иерусалиме будет организована в партнерстве с израильско-канадским филантропом Сильваном Адамсом.

Премия Time100 Impact Awards присуждается восьми людям — местным, региональным и международным лидерам, которые используют свое влияние для построения лучшего будущего во всем мире.

Лауреаты будут отмечены на гала-вечере. Предыдущая премия Time100 Impact Awards проводилась в Дубае и Сингапуре.