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В Иерусалиме состоится церемония вручения премии Time100 Impact Awards
09.12.2022 08:58 Алина Груднева

В Иерусалиме состоится церемония вручения премии Time100 Impact Awards

Медиа-бренд Time проведет церемонию вручения наград Time100 Gala и Impact Awards в мае в Иерусалиме.

 
Объявление о мероприятии было сделано на приеме Time Person of the Year в Нью-Йорке.
 
Церемониях в Иерусалиме будет организована в партнерстве с израильско-канадским филантропом Сильваном Адамсом.
 
Премия Time100 Impact Awards присуждается восьми людям — местным, региональным и международным лидерам, которые используют свое влияние для построения лучшего будущего во всем мире.
 
Лауреаты будут отмечены на гала-вечере. Предыдущая премия Time100 Impact Awards проводилась в Дубае и Сингапуре.

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