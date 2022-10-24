



В Иерусалиме будет создан музей Альберта Эйнштейна

В воскресенье, 23 октября, правительство утвердило инициативу министра строительства и министра по делам Иерусалима по созданию музея Альберта Эйнштейна в Иерусалиме на территории Еврейского университета. После принятия решения правительством о создании Музея Эйнштейна министр Зеэв Элькин, посетил университет по случаю открытия учебного года, и в том числе личный архив Альберта Эйнштейна, хранящийся в университете, который станет основой для будущего музея.



Решение о создании музея, принятое на еженедельном заседании кабинета министров, включает в себя строительство уникального здания на территории кампуса Гиват-Рам Еврейского университета, в котором разместится полный архив Эйнштейна. Архив будет доступен для общественности, в том числе в цифровом виде, и станет инновационным комплексом научно-технического образования.



Посетители смогут посетить отреставрированную личную библиотеку Эйнштейна, войти в его отреставрированный кабинет и даже просмотреть оригинальные документы из архива великого ученого. Руководители проекта ожидают, что Дом Альберта Эйнштейна привлечет множество туристов и даст толчок развитию правительственного и академического комплекса в центре Иерусалима.



После того, как решение правительством было принято, министр Элькин посетил Еврейский университет в сопровождении профессора Ашера Коэна, президента университета. Во время визита министр посетил Школу компьютерных наук и прослушал отчета декана, профессора Сары Коэн, о развитии изучения компьютерных наук в университете в последние годы, и о ежегодном увеличении числа студентов, благодаря финансовой поддержке министерства Иерусалима и культурного наследия.



После этого министр посетил архив Эйнштейна, где хранятся рукописи и письма Эйнштейна, включая оригинальную рукопись статьи о теории относительности, оригинальный сертификат лауреата Нобелевской премии, личная библиотека Эйнштейна и другие экспонаты будущего музея.

Правительством и Еврейским университетом в Иерусалиме были выделены 65 миллионов шекелей для строительства нового музея.



Министр Иерусалима и наследия Зеэв Элькин: "Для меня, как для выпускника Еврейского университета и бывшего его преподавателя, каждый визит в университет волнителен. Но сегодня, на фоне начала учебного года и решения о создании музея Эйнштейна, я испытываю особые эмоции. Еврейский университет является флагманом высшего образования в Израиле и во многих отношениях также флагманом Иерусалима. Поэтому в министерстве Иерусалима и наследия нам ясно, что инвестиции в университет являются стратегическими инвестициями в будущее города, и мы будем продолжать вкладывать в его развитие. Создание Дома Альберта Эйнштейна и определение постоянного места хранения его полного архива укрепит статус израильской академии в целом и Еврейского университета в частности на международной арене, укрепит международный статус Иерусалима как столицы Израиль, и привлечет в уникальный музей десятки тысяч туристов. Я благодарю своих партнеров в правительстве и университете за этот особый проект и, как выпускник и бывший преподаватель Еврейского университета, желаю больших успехов сотням тысяч студентов, которые сегодня начали обучение в академии".



Фото: Игорь Фарберов

