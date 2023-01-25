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Умер создатель Улицы Сезам
25.01.2023 15:03 Алина Груднева

Умер создатель Улицы Сезам

На 94-м году жизни скончался создатель популярной детской передачи "Улица Сезам" Ллойд Моррисетт.

Информацию о его смерти подтвердили в компании Sesame Workshop.

"Ллойд оставляет огромное наследие для детей всего мира", – сказано в заявлении.
 


"Улица Сезам" вышла на экраны в 1969 году. Детское образовательное шоу показывали по всему миру. Ллойд Моррисетт первым воплотил в жизнь идею использования телевидения для обучения детишек базовым знаниям, письму и арифметике.

Изначально программа предназначалась для детей из неблагополучных семей, однако ее с удовольствием смотрели все дошколята вне зависимости от социального статуса семей.

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