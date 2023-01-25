



Умер создатель Улицы Сезам

На 94-м году жизни скончался создатель популярной детской передачи "Улица Сезам" Ллойд Моррисетт.



Информацию о его смерти подтвердили в компании Sesame Workshop.



"Ллойд оставляет огромное наследие для детей всего мира", – сказано в заявлении.



Sesame Workshop mourns the passing of our esteemed and beloved co-founder Lloyd N. Morrisett, PhD, who died at the age of 93. pic.twitter.com/I9cSez95Px — Sesame Workshop (@SesameWorkshop) January 23, 2023

"Улица Сезам" вышла на экраны в 1969 году. Детское образовательное шоу показывали по всему миру. Ллойд Моррисетт первым воплотил в жизнь идею использования телевидения для обучения детишек базовым знаниям, письму и арифметике.Изначально программа предназначалась для детей из неблагополучных семей, однако ее с удовольствием смотрели все дошколята вне зависимости от социального статуса семей.