Умер создатель Улицы Сезам

На 94-м году жизни скончался создатель популярной детской передачи "Улица Сезам" Ллойд Моррисетт.



Информацию о его смерти подтвердили в компании Sesame Workshop.



"Ллойд оставляет огромное наследие для детей всего мира", – сказано в заявлении.



Sesame Workshop mourns the passing of our esteemed and beloved co-founder Lloyd N. Morrisett, PhD, who died at the age of 93. pic.twitter.com/I9cSez95Px