



Умер режиссер Вадим Абдрашитов

Кинорежиссер, народный артист РФ Вадим Абдрашитов скончался на 79-м году жизни, сообщили "Интерфаксу" в Союзе кинематографистов РФ.

"Вадим Юсупович скончался сегодня", - сказал собеседник агентства.



Абдрашитов родился 19 января 1945 года. В 1967 году окончил кафедру кибернетики химико-технологических процессов Московского химико-технологического института им. Д. И. Менделеева, работал на Московском заводе электровакуумных приборов.



В 1970 году поступил на режиссерский факультет ВГИКа. С 1986-1990 годы был секретарем правления Союза кинематографистов СССР.

Среди его работ картины "Остановите Потапова!", "Охота на лис", "Армавир", "Парад планет", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и другие.



