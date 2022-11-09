



Умер основатель рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти

В среду, 9 ноября, на 77-м году жизни умер основатель и вокалист шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти.

Информацию о его смерти подтвердили в музыкальном коллективе.

"Дэн умер в 12:40. Это самое печальное объявление, которое мне когда-либо приходилось делать. Мариан и вся семья потеряли прекрасного любящего мужа и отца. Я потерял моего лучшего друга, а мир потерял одного из самых великих певцов в истории", - сказал бас-гитарист группы Пит Эгнью.

Он не раскрыл причину смерти музыканта. По данным ВВС, в 2013 году Маккаферти объявил о завершении выступлений из-за хронической обструктивной болезни легких и язвы желудка.

Музыкант был одним из основателей популярной группы Nazareth. Она была создана в 1968 году.

Маккаферти был соавтором таких популярных песен, как "Broken Down Angel" и "Bad Bad Boy".