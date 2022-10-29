



Умер один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис

Скончался певец и пианист Джерри Ли Льюис, выдающийся пионер рок-н-ролла и новоявленная звезда кантри. Ему было 87. О его смерти сообщил представитель артиста Зак ​​Фарнум.



"Джудит, его жена, была рядом с ним, когда он скончался в своем доме в округе Десото, штат Миссисипи, к югу от Мемфиса. В свои последние дни он сказал ей, что приветствует загробную жизнь и не боится", — говорится в заявлении Фарнума.



Отметим, что Льюис — первый член Зала славы рок-н-ролла, открытого в 1986 году, лауреат Премии Академии звукозаписи за заслуги перед жанром в 2005 году, а в возрасте 86 лет — член Зала славы музыки кантри в 2022 году — был мощным клавишником, переменчивым вокалистом и неистовым, непредсказуемым шоуменом, который мог справиться практически с любой песней, будь то рок-н-ролл, кантри, R&B, госпел или поп.

В минувшие выходные Льюис написал в Instagram, что он слишком болен, чтобы присутствовать на церемонии введения в Зал славы музыки кантри:"С сердечной грустью и разочарованием я пишу вам сегодня с моей больничной койки, вместо того, чтобы поделиться своими мыслями лично. Я сделал все возможное, чтобы набраться сил, чтобы прийти сегодня — я так ждал этого с тех пор, как узнал об этом в начале этого года. Мои искренние извинения всем вам за то, что вы пропустили это прекрасное событие, но я надеюсь увидеть вас всех в ближайшее время", — написал Льюис.Льюис четыре раза состоял в браке. Его первая жена Джарен Пейт утонула в 1983 году. Двухмесячный брак с Шон Стивенс закончился ее смертельной передозировкой наркотиков в 1984 году. А третья супруга Керри Маккарвер развелась с ним в 2004 году. Он женился на своей опекунше Джудит в 2012 году.