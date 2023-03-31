



Умер один из основателей театра Гешер Слава Мальцев

Коллектив театра Гешер с прискорбием сообщает, что 31 марта 2023 года ушел из жизни один из основателей и первый генеральный директор театра Гешер, Слава Мальцев.



«Огромная потеря для нас.

Его целеустремленность, бесконечная энергия и большая любовь к профессии - вот качества, благодаря которым существует наш театр. Если бы не он, не было бы нашего Дома. Почти без иврита, без нужных знакомств, не идя на уступки, поддерживая художественное стремление Евгения Арье, он добился признания театра Гешер государственными учреждениями. С 1996-го года Слава Мальцев работал в школе актерского мастерства "Бейт Цви". Воспитал не одно поколение актеров. Поставил и создал сценографию к более, чем 60 спектаклям. Работал до последнего дня. Нам будет его очень не хватать. Как друга, как учителя и как человека».



Режиссер-постановщик и художник-декоратор Слава Мальцев родился в Дрездене, в Германии в 1955 году.



Выпускник режиссерского факультета (курс Анатолия Эфроса) Академии театрального искусства в Москве.

Работал режиссером и актером в различных театрах Российской Федерации. Создал "Театральные мастерские" и был их первым генеральным директором в Москве и Санкт-Петербурге.



В 1990 году совершил репатриацию в Израиль и вскоре, совместно со своим другом режиссером Евгением Арье, основал театр "Гешер", в котором являлся генеральным директором в течении пяти лет.



Начиная с 1996 года, и до сегодняшнего дня, являлся педагогом по актерскому мастерству, режиссером и сценографом школы сценического искусства "Бейт Цви". Поставил и оформил более 50 спектаклей, среди них такие как: "Эммигранты", "Аристократы", "Скамейка", "Чайка", "Братья Карамазовы", "Идиот", "Мышеловка" и др.

