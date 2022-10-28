Талибы решили отреставрировать историческую синагогу
В афганском городе Герат талибы решили законсервировать историческую синагогу, которая была построена на рубеже 20-го века, для реставрации.
Об этом сообщает Art Newspaper.
Проект, который будет длиться 16 месяцев, должен стартовать в ноябре. Он направлен на предотвращение обрушения структуры здания.
На финансирование проекта выделяется около 500 тысяч долларов от швейцарской группы Фонд Алифа.
Также будет отремонтирована миква, известная как Hammam-e Mosaie.