Новости » Культура
28.10.2022 11:35 Алина Груднева

Талибы решили отреставрировать историческую синагогу

В афганском городе Герат талибы решили законсервировать историческую синагогу, которая была построена на рубеже 20-го века, для реставрации.

 
Об этом сообщает Art Newspaper.
 
Проект, который будет длиться 16 месяцев, должен стартовать в ноябре. Он направлен на предотвращение обрушения структуры здания. 
 
На финансирование проекта выделяется около 500 тысяч долларов от швейцарской группы Фонд Алифа. 
 
Также будет отремонтирована миква, известная как Hammam-e Mosaie.

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