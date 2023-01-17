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Стало известно, с какой песней Ноа Кирел представит Израиль на "Евровидении"
17.01.2023 20:27 Евгения Маркова

Стало известно, с какой песней Ноа Кирел представит Израиль на "Евровидении"

Певица Ноа Кирел представит Израиль на музыкальном конкурсе "Евровидении-2023" с песней "Unicorn" ("Единорог"). 

Песню исполнительница написала сама, при участии Дорона Медалье, написавшего для Неты Барзилай знаменитую песню "Toy". Также в создании песни "Юникорн" участвовали музыкант Йинон Яхель и певица Май Сфадия.

По мнению комиссии, песня "подчеркивает женскую силу" и обладает большим потенциалом.

Ноа Кирел сказала, что эта песня трогает ее каждый раз, когда она ее слышит.

В этом году конкурс "Евровидение-2023" пройдет на родине "Биттлз" в Ливерпуле с 9 по 13 мая.

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