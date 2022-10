Спустя 30 лет со дня смерти Фредди Меркьюри обнародована новая песня Queen

Спустя более 30 лет после смерти легендарного певца Фредди Меркьюри участники группы Queen выпустили сегодня, в четверг, новую песню группы голосом покойного певца. Премьера песни под названием Face it Alone состоялась на радиостанции BBC.



"Хозяин своего дома", поэтому копинг индивидуален, как и название песни: "Ты должен справиться с этим один". В песне, для которой характерен минималистский стиль с мелодичными синтезаторными звуками, сопровождающими Меркьюри на заднем плане, в отличие от сложных и знакомых песен группы.



В июне прошлого года оставшиеся участники Queen, гитарист Брайан Мэй и барабанщик Роджер Тейлор, впервые заявили, что обнаружили скрытую песню группы, которая так и не была выпущена в исполнении Меркьюри. В то время в интервью радиостанции BBC Тейлор сказал, что "На самом деле это настоящее открытие. Это с сессий The Miracle", имея в виду 13-й студийный альбом группы, выпущенный в 1989 году.