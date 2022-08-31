



Соглашение о реформе гуманитарных дисциплин в школах: подробности

Министр просвещения Ифат Шаша-Битон и глава Организации учителей Ран Эрез договорились о выполнении реформы преподавания гуманитарных дисциплин.

Деталями делится пресс-служба министерства просвещения.

Реформа закрепляет и защищает статус гуманитарных дисциплин, статус преподавателей этих дисциплин, а также количество часов преподавания гуманитарных наук. Эрез, отметил, что в результате достигнутой договоренности не будет прибегать к санкциям, и состояние конфликта отменяется.

По данным минпроса, реформа призвана укрепить гуманитарные дисциплины, улучшить систему экзаменов, одновременно защищая условия труда и зарплату учителей. Она обеспечит внедрение инноваций в систему обучения, предоставит детям навыки, необходимые в современном мире, в том числе, умение задавать вопросы, исследовать, собирать информацию, структурировать ее в письменном виде и излагать устно.

Речь идет о творческом мышлении, включая способности анализировать и рассуждать, сочетать тексты, работать в команде, а также о многодисциплинарном обучении. Новые методы преподавания повлияют на всю систему.

Выпускники системы просвещения получат качественное обучение, а приобретенные знания и навыки продолжат служить им при получении высшего образования, на рынке труда и на всех жизненных этапах.

"В соответствии с достигнутыми договоренностями между Минпросом и Организацией учителей, выигрывают не только ученики, но и преподаватели, которые получат вознаграждение за внедрение реформы", - сказано в заявлении.

Уточняется, что благодаря реформе в системе среднего образования вводится новая должность координатора гуманитарных дисциплин, которому будет выделено два дополнительных часа в неделю на выполнение обязанностей и надбавку в соответствии со ставкой координатора дисциплины.

Преподаватели гуманитарных дисциплин получат ноутбуки, которые помогут им перейти на инновационное преподавание.

Стороны ведут переговоры с минфином для достижения соглашений по остающимся спорным темам, в том числе, перехода на пятидневную учебную неделю, как предлагает министр, чтобы начать учебный год в срок в средних и старших классах.