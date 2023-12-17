Новости » Культура
Скончался знаменитый грузинский кинорежиссер Иоселиани
17.12.2023 14:37 Алина Груднева

Скончался знаменитый грузинский кинорежиссер Иоселиани

На 90-м году жизни скончался известный грузинский кинорежиссер Отар Иоселиани.

Информацию об этом подтвердил "Первый канал" общественного вещателя Грузии со ссылкой на его родственников. Причина смерти Иоселиани не раскрывается.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Как известно, свою первую короткометражку кинорежиссер снял в 1962 году. Она называлась "Апрель". Известность ему принесла трилогия "Листопад", "Жил певчий дрозд" и "Пастораль". 

За "Листопад" он получил специальную награду Каннского кинофестиваля. В 80-е годы он переехал во Францию. В 1992 году мир увидел его шедевр "Охота за бабочками". Благодаря этому фильму Иоселиани получил множество международных наград. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы