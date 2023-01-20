



Скандальную выставку в Еврейском музее Вены обвинили в антисемитизме

Новая выставка, представляемая в Еврейском музее Вены и явно стремящаяся опровергнуть предубеждения о евреях, вызывает много критики из-за ряда представленных на ней работ, усиливающих, по мнению критиков, антисемитизм и антиизраильские настроения.



Выставка под названием "100 мифов о евреях и между ними" призвана якобы представить предубеждения о евреях, распространенные среди населения в целом, и разрушить их с помощью различных произведений искусства, в основном еврейских и израильских художников. Выставка посвящена общепринятым мнениям об обычаях и традициях в иудаизме, единству еврейской семьи, склонности евреев к учебе, трагедиям еврейской истории и проистекающей из нее "еврейской печали", а также связям между еврейскими общинами во всем мире и Израилем.



"Выставка показывает эти мифы, ищет их источник, трактует их как пародию или иронию", — говорится в аннотации к выставке, которая подчеркивает современность предубеждений против евреев.



Произведения искусства, вызывающие споры, — это в основном те, в которых символы Холокоста используются в пародийных целях или для передачи забавных сообщений. В одной работе, в которой говорится о том, что евреи занимаются бизнесом после Холокоста, на входных воротах в Освенцим можно увидеть надпись "Покупка освобождает" вместо оригинальной надписи "Работа освобождает". В работе художника Алана Шахнера художник сфотографирован с банкой кока-колы на фоне фотографии узников концлагеря Бухенвальд. Перформанс художника Бориса Лоури показывает обнаженную женщину на фоне груды трупов в лагере смерти.



Другие работы на выставке выражают антиизраильскую позицию: в связи с распространенным утверждением, что "Холокост ничему не научил евреев", представлена ​​модель разделительного ограждения в Израиле, сделанная из 12 кусков оливкового дерева. Эта работа не оспаривает утверждение о том, что Холокост ничему не научил евреев, а скорее подтверждает мнение тех, кто утверждает, что Израиль относится к палестинцам так же, как нацисты относились к евреям.



Что касается утверждения о том, что евреи не критикуют Израиль, показано видео, которое подкрепляет это утверждение, а не опровергает его. Выставка стремится высмеять сторонников Израиля в Европе, как правило, из правого лагеря, которые преувеличивают чудо еврейско-христианского наследия. Здесь появляется изображение израильского флага, поднятого над офисом канцлера Австрии в знак солидарности с Израилем перед лицом ракетных обстрелов ХАМАС в мае 2021 года, сопровождаемое цитатами журналистов, которые критиковали жест, предпринятый бывшим канцлером Себастьяном Курцем.



Официальные лица еврейской общины Вены подчеркивают, что выставка создает эффект, противоположный тому, чего она стремится достичь, поскольку она ассимилирует и оправдывает предубеждения против евреев и укрепляет их, а не борется с ними. Упоминание "политики сионистской экспансии", которое было включено в один из экспонатов, уже удалено с выставки по просьбе еврейской общины Вены, но осталось в каталоге выставки.



Еврейский музей в Европе не впервые проводит выставки с антисемитским и антиизраильским подтекстом. Наиболее известным примером до сих пор был Еврейский музей Берлина, который также не принадлежит местной еврейской общине, но финансируется правительством Германии и муниципалитетом Берлина.

