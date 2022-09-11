



Шира Хаас сыграет израильскую супергероиню в новом фильме о "Капитане Америка"

Marvel представила актерский состав нового фильма "Капитан Америка" на выставке Disney D23 Expo в субботу, сообщив, что израильская актриса Шира Хаас сыграет супергероиню Сабру. Фильм "Капитан Америка: Новый мировой порядок" должен выйти в прокат в начале мая 2024 года.



Объявление сделал президент Marvel Studios Кевин Файги, к которому присоединились актеры Энтони Маки (Сэм Уилсон, Капитан Америка, ранее Сокол), Карл Ламбли (Исайя Брэдли) и Дэнни Рамирес (Хуакин Торрес, новый Сокол), а также директор Юлий Онах.



Сабра - это псевдоним Рут Бэт-Серафим, израильского супергероя, впервые появившегося в комиксах "Невероятный Халк" в 1980 году. Она боролась против Халка, потому что ошибочно думала, что он работает с террористами, действующими в Израиле. Канонически она была первым сверхчеловеческим агентом, служившим в "Моссаде".



Энтони Маки возвращается в роли Сэма Уилсона, которого преданные поклонники Marvel узнают по предыдущим фильмам Marvel, а также по телешоу "Сокол и Зимний солдат". Примечательно, что он впервые примет на себя роль нового Капитана Америки на большом экране.



На веб-сайте Marvel Studios записано, что Макки во время презентации D23 пообещал, что фильм "будет красивым".

