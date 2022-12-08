



Селин Дион отменила концерт в Израиле

Организаторы шоу Селин Дион объявили , что турне певицы летом 2023 года отменено, включая выступление, которое должно было состояться на стадионе Блумфилд 31 мая. Это шоу уже дважды откладывалось из-за ограничений, вызванных эпидемией короны, и еще раз из-за неврологического заболевания, которым страдает Дион и которое вызывает у нее мышечные спазмы, не позволяющие ей выступать.



В видео, которое она разместила для разочарованных поклонников, ожидавших ее в течение трех лет, 54-летняя Дион объяснила: "Мне больно говорить вам, я скучаю по встрече с вами, по сцене, по выступлениям для вас. Я всегда выкладываюсь на 100%, когда выступаю, но сейчас я не могу дать вам этого. Чтобы я могла снова обратиться к вам, у меня нет другого выбора, кроме как сосредоточиться на своем здоровье, и у меня есть надежда, что я на пути к выздоровлению".



О своей редкой болезни Селин добавила: "К сожалению, она влияет на все аспекты моей повседневной жизни - иногда мне трудно ходить, и я не могу использовать свой голос так, как привыкла. Я много работаю с терапевтами, чтобы вернуть свои силы, но я должна признать, что это нелегко".



Согласно объявлению о постановке, Дион решила перенести некоторые из отмененных выступлений на 2024 год. Однако, "к сожалению, ее менеджеры сообщили нам, что она не будет переносить свое выступление в Израиле, как и семь других выступлений, запланированных на Кипре, Мальте, в Греции, Румынии, Франции, Италии и Швейцарии".



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