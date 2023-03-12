



Самая старая Библия будет выставлена в музее в Тель-Авиве

Кодекс Сассуна, полная рукопись Ветхого Завета, будет выставлена в тель-авивском Музее еврейского народа ANU с 23 по 29 марта. Об этом сообщается в совместном пресс-релизе ANU и брокерской компании Sotheby's.



Кодекс Сассуна назван в честь предыдущего владельца Дэвида Соломона Сассуна, который приобрел Библию в 1929 году и собрал одну из самых значительных частных коллекций рукописей иудаики и древнееврейского языка в 20 веке. Документ связывает еврейскую устную традицию с современной еврейской Библией.



Только недавно нынешний владелец, коллекционер Жаки Сафра, провел углеродную датировку Кодекса Сассуна, подтвердив, что он старше, чем Кодекс Алеппо и Ленинградский кодекс, две другие важные ранние еврейские Библии, согласно Sotheby's.



Sotheby's заявил, что Кодекс Сассун был датирован концом 9 или началом 10 века как по научным, так и по палеографическим основаниям и содержит почти всю Библию. Самыми старыми копиями библейского текста, когда-либо найденными, были свитки Мертвого моря, обнаруженные в пещерах в 1947 году.



На своем веб-сайте музей ANU позволяет публике бронировать билеты, чтобы увидеть рукопись бесплатно. Эти билеты не включают общий вход и дают участникам один час посмотреть на Кодекс Сассуна.



Стоимость общих входных билетов вместе с просмотром рукописи составляет 52 шекеля для детей и взрослых и 26 шекелей для пенсионеров Израиля.

О предстоящем аукционе рукописи было объявлено в середине февраля . С тех пор она была выставлена на Sotheby's в Лондоне, а оттуда прибудет в Тель-Авив. Кроме того, Кодекс Сассуна будет показан в Далласе и Лос-Анджелесе, а затем в мае достигнет конечного пункта назначения на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке.



Кодекс Сассуна будет выставлен на обозрение в Нью-Йорке в течение девяти дней, после чего состоится аукцион, который состоится 16 мая.



Согласно заявлению Sotheby's, по оценкам компании, Кодекс Сассуна может быть продан за 50 миллионов долларов, что сделает ее самой ценной рукописью, когда-либо выставленной на аукцион. Нынешним рекордсменом является первое издание конституции США, которое также было продано Sotheby's американскому миллиардеру Кеннету Гриффину.



