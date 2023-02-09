



Сальма Хайек позвала домой стриптизеров из "Последнего танца Волшебного Майка"

Актриса Сальма Хайек рассказала о близких отношениях со своими коллегами-стриптизерами из фильма “Последний танец Волшебного Майка“. Она поведала изданию People, что даже приглашала их к себе домой.



56-летняя актриса добавила, что ее муж и французский миллиардер Франсуа Пино не является “ревнивым человеком “ и также считает ее коллег “милыми “.



Актриса рассказала, что поначалу звонила мужу во время съемок и говорила ему: "О Боже, мне так плохо", потому что у меня было предчувствие, какими будут парни, стриптизеры".



Однако она добавила, что ее коллеги по актерскому составу были "прекрасны. Они такие замечательные парни. И [мой муж] говорит: "О Боже, ты становишься лучшей подругой стриптизеров, не так ли?". И я ответила: "Да!".



Хайек рассказала, что ее муж, французский бизнесмен, посещал съемочную площадку несколько раз. И один из коллег приходил к нему и спрашивал у него совета по бизнесу.



"Он говорил по-французски и знал все о Франсуа. Он сказал: "Я большой поклонник". Он больше реагировал на Франсуа, чем на меня!" - с юмором добавила Сальма.



Благодаря тому, что между ней и ее товарищами по фильму сложились хорошие отношения, Сальма пригласила их к себе домой "к концу фильма".

"Они все тусовались со мной", - заявила она, добавив, что ее мужу, с которым она прожила 13 лет, тоже понравилась эта компания. Франсуа сказал: "Ты права, они очаровательны, они прекрасны".



В ожидаемой драме Сальма играет роль Максандры Мендосы, богатой светской львицы, которая просит помощи у персонажа Ченнинга Татума Майка Лейна, чтобы устроить “горячее“ шоу в маленьком лондонском театре после того, как они пересеклись в Майами.



Предстоящий фильм является третьей и последней частью франшизы “Супер Майк “, и его премьера состоится в пятницу, 10 февраля, как раз к выходным, посвященным Дню святого Валентина.





