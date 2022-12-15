



"Репортеры без границ" выиграли суд у французского регулятора

"Репортеры без границ" выиграли суд у французского регулятора, не отменившего трансляцию российских каналов



Государственный совет Франции принял решение приостановить решение французского медиарегулятора Arcom, который отказался запретить трансляцию российских пропагандистских каналов "Россия 1", "Первый канал" и НТВ на французском спутниковом операторе Eutelsat.



Решение было принято 9 декабря в результате апелляции, поданной международной правозащитной организацией "Репортеры без границ" Reporters sans frontières / Reporters Without Borders / RSF.



Ранее Arcom отклонила ходатайство RSF о предоставлении официального требования к компании Eutelsat SA, чьи спутники транслируют российские пропагандистские каналы на Россию, Украину и страны Балтии.

