



Редкая монета в четверть шекеля передана Израилю

После разведывательной операции, проведенной Управлением древностей Израиля и Отделом по торговле древностями окружной прокуратуры Манхэттена в Нью-Йорке, Израилю была передана чрезвычайно редкая монета, которая была украдена и вывезена из Еврейского Государства много лет назад.



Как сообщает "Аруц Шева", речь идет о серебряной монете в четверть шекеля четвертого года Великого еврейского восстания (66-73 годы нашей эры).



"Это историческое достижение для Государства Израиль и для сохранения его объектов культурного наследия, поскольку это только во второй раз, когда они были разграблены и вывезены контрабандой из Израиля, они были возвращены государству. Это начало очень позитивной и важной тенденции восстановления объектов культурного наследия", - заявил директор Управления древностей Израиля Эли Эскосидо.



