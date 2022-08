QUEST PISTOLS В ТЕЛЬ-АВИВЕ

Кто хоть раз был на концерте команды QUEST PISTOLS, будет спорить с теми, кто никогда не был, объясняя, что это вовсе не концерт, а целое шоу. И будет абсолютно прав. Потому что Quest Pistols позиционирует себя не как музыкальная группа: это настоящий перформанс, наполненный звуком, визуальными технологиями и профессиональной хореографией.



22 сентября в Тель-Авиве на площадке B-Side by Zappa произойдет грандиозный реюнион! QUEST PISTOLS дадут всего один концерт своим золотым составом! Созданная когда-то профессиональными танцорами, команда много раз меняла своих участников, не меняя качества музыки, создавая уникальный мультикультурный продукт и совершенствуясь в своем мастерстве. QUEST PISTOLS — это харизма, здоровый пофигизм и знакомые всем зрителям хиты, которые раскачают любой зал.



Тель-Авив ожидает самое яркое событие этой осени! Это будет большой концерт с полноценными pre-party, автограф-сессией и, конечно же, after-party! В рамках Pre-party вас настроят на нужный вайб и создадут настроение чудесный loop artist MakSOK, который в реальном времени создаёт музыку на луп станциях, певица и актриса, участница шоу The Voice Masha Mati, а также трехкратный номинант на звание лучшего ди-джея Израиля DJ German Anvy! После концерта Quest Pistols вы сможете потанцевать под биты от DJ German Anvy и потусить вместе с любимыми артистами, продлив тем самым приятные впечатления от вечера.



Quest Pistols – украинская музыкальная и танцевальная группа, буквально выстрелившая хитом «Я устал» в 2007 году на реалити-шоу «Шанс». Дебютный альбом «Для тебя» Quest Pistols также вышел в 2007 году и стал платиновым. Кавер на песню «Белая стрекоза любви» Николая Воронова, клип на которую вышел 8 марта 2009 года окончательно прославил команду. Три альбома, клипы, под которые невозможно не танцевать, концерты по всему миру – все это вселенная QUEST PISTOLS.



Готовьтесь танцевать до упаду и петь любимые песни вместе с участниками бэнда!



22.09.22, B-Side by Zappa, Яд Харуцим, 11, Тель-Авив



Билеты: https://biletru.co.il/events/quest-pistols-v-izraile/