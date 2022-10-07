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Правозащитники трех стран получили Нобелевскую премию мира
07.10.2022 12:19 Алина Груднева

Правозащитники трех стран получили Нобелевскую премию мира

В пятницу, 7 октября, Нобелевскую премию мира 2022 года получили правозащитные организации.

 
Об этом сообщает ВВС.
 
"Нобелевку" в этом году получили основатель белорусской правозащитной организации "Весна" Алесь Беляцкий, российский правозащитный центр "Мемориал" и украинский Центр гражданских свобод.
 
В прошлом году премию вручили журналистам - главному редактору "Новой газеты" Дмитрию Муратову и основательнице филиппинского издания Rappler Марие Ресса за усилия по защите свободы слова и самовыражения.

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