Правозащитники трех стран получили Нобелевскую премию мира

В пятницу, 7 октября, Нобелевскую премию мира 2022 года получили правозащитные организации.

Об этом сообщает ВВС.

"Нобелевку" в этом году получили основатель белорусской правозащитной организации "Весна" Алесь Беляцкий, российский правозащитный центр "Мемориал" и украинский Центр гражданских свобод.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU