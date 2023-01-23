



Правительство заморозило субсидируемые культурные мероприятия в Шаббат

Министерство культуры, возглавляемое членом "Ликуда" Мики Зоаром, заморозило субсидируемые проекты, реализуемые в Шаббат, в том числе, инициативу "Израильский Шаббат".



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Инициатива "Израильский Шаббат" предлагала бесплатный вход в ряд объектов наследия, музеев и культурных мероприятий по всей стране по пятницам и субботам. Проект был запущен в марте 2021 года при тогдашнем министре культуры Хили Трупере.



В воскресенье вечером Зоар объявил, что поручил своему офису изучить субсидируемые программы, проводимые в Шаббат, и тем временем заморозил их.



"Общественность, соблюдающая Шаббат в Израиле, не будет расстреляна во время моей смены", - заявил Зоар, отметив, что подобные проекты "дискриминируют" тех, кто соблюдает Шаббат.



Министр добавил, что программы, которые финансируют мероприятия в Шаббат, "не соответствуют [его] политике и поддержанию статус-кво".

